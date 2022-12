La FIFA abrió investigación al chef Salt Bae por lo sucedido en la final de la copa del mundo 

El ente más importante del fútbol ha decidido abrir un expediente al chef turco Nusret Gokce, también conocido en redes sociales como ‘Salt Bae’, por su intromisión durante las celebraciones del título de Argentina en la final de la copa del mundo Qatar 2022.

Recordemos que Gocek entró al campo y se fotografió con Ángel Di María, Christian Romero, Lisandro Martínez y Lionel Messi. La situación se agrava cuando el chef toca la copa del mundo, la besa y se fotografía con ella sin autorización.

La FIFA tiene una regla clara en cuanto a quienes pueden tocar el máximo trofeo del fútbol. Sólo los jugadores campeones, autoridades y jefes de estado pueden tocarla. Algo que no sucedió en las celebraciones y que sobre todo causó más revuelo cuando el chef no tiene relación alguna con el equipo campeón.

“Después de haber examinado la cuestión, la FIFA está estudiando cómo pudieron unos individuos acceder sin autorización al campo, tras la ceremonia de clausura, en el estadio Lusail. Se tomarán las medidas adecuadas a nivel interno”, declaró un portavoz.

Se conoce que ‘Salt Bae’ fue vetado de la final del torneo de fútbol de Estados Unidos solo días después de darse a conocer esta polémica.

La bochornosa actuación de Nusret Gokce no pasó desapercibida en el mundo del fútbol y ya fue vetado de un torneo de fútbol. En la red social oficial del torneo se dio a conocer la decisión donde se prohíbe al chef asistir al evento deportivo.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final