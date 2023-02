Jorge Messi sobre el regreso de su hijo al Barcelona: “No creo que vuelva a jugar en el Barça”

La continuidad de Lionel Messi en el París Saint-Germain sigue siendo incierta. El argentino tiene contrato hasta mediados de junio y aún no firma una renovación por lo que muchos clubes se han interesado en el ‘10’. Jorge Messi, padre y representante del delantero, descartó el regreso de su hijo al FC Barcelona.

El papá del atacante del club parisino respondió algunas preguntas en el aeropuerto de El Prat, en España. Sobre el retorno de Messi al cuadro ‘blaugrana’ reveló que, por ahora, no era una opción y que no habían recibido ofertas.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barza. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, sentenció.

El abuelo de Mateo, Ciro y Thiago Messi se había negado a contestar las preguntas de los periodistas hasta ahora. Su paso por España se debe a supuestas negociaciones con directivos del PSG por la extensión del contrato de Lionel Messi.

Lionel Messi y su partido ante el Bayern Múnich

Recientemente, el PSG cayó derrotado 1-0 ante el Bayern Múnich en el primer partido de los octavos de final de la Champions League. El ‘30’ del equipo francés arrancó de titular, sin embargo, no pudo hacer mucho frente al conjunto bávaro.

En el ránking que realiza el diario deportivo L’ Équipe obtuvo un puntaje de tres sobre diez puntos posibles. El encuentro de vuelta entre el PSG y el Bayern Múnich será el próximo miércoles 8 de marzo a las 3:00 p.m. (hora peruana).