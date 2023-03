Jhilmar Lora sobre el golazo que le anotó a Nacional: “Pensé que no iba a entrar, pero entró”

Jhilmar Lora conversó con la prensa tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Nacional de Paraguay en Copa Libertadores 2023. El defensa, quien fue una de las grandes figuras de la victoria por 5-1, fue claro al marcar que todavía falta un obstáculo para ingresar a la fase de grupos del torneo internacional.

“Creo que estoy feliz por el resultado, pero no es nada porque nos falta un rival más con el que competir para poder estar en lo que queremos, la fase de grupos”, dijo Jhilmar Lora a ESPN tras finalizar el compromiso que se disputó en el estadio Nacional.

Asimismo, el joven defensa opinó sobre el golazo que marcó cuando se disputaba el minuto 89. “Quería patear una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera. Me quedó, no vi a nadie en el área y preferí sombrearla. Pensé que no iba a entrar, pero entró”.

Finalmente, Jhilmar Lora agradeció a todos los hinchas de Sporting Cristal por el apoyo que le brindaron al equipo durante todo el partido. “Son parte importante para nosotros”.

¿Qué dijo Conmebol sobre el golazo de Jhilmar Lora?

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó el gol de Jhilmar Lora como la “jugada mágica” del partido. A través de sus redes sociales, la organización también compartió el video de la magnifica anotación.

🔥⚽🇵🇪 ¡El golazo que rompió el partido para @ClubSCristal!



🔝💙 La genial definición de Jhilmar Lora, el cuarto del equipo peruano, que aseguró el lugar en la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadoores. pic.twitter.com/vJBpCWmpiY — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 1, 2023

Hay que mencionar que Sporting Cristal consiguió con este resultado su pase a la tercera fase de la Copa Libertadores 2023. Los goles del partido los anotaron Irven Ávila (46’ y 67’), Ignacio da Silva Oliveira (74’), Jhilmar Lora (89’) y Washington Corozo (90’+5’). El único tanto de la visita lo anotó Gustavo Rubén Caballero (47’).