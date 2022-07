Gianluigi Buffon quiere seguir activo en el fútbol: “Me podría retirar a los 55”

Gianluigi Buffon se prepara para disputar su temporada 28 y no ve un final cercano para su carrera deportiva. Con 44 años, el portero italiano se mantiene activo bajo los tres palos.

“Me podría retirar a los 55. Jugué 10 años en el Parma, luego 20 años en la Juve, uno en París y ahora vuelvo a cerrar el círculo en la Emilia-Romagna. Y no tengo 100 años”, dijo Gianluigi Buffon en una ceremonia del Parma.

Si bien es cierto el pensamiento del retiro está en su mente desde hace una década, el portero italiano se mantiene activo y demostrando que tiene mucho por dar en el fútbol.

“Durante 10 años he estado pensando en cuándo voy a retirarme, pero luego siempre sigo. He tenido experiencias importantes que me han permitido conocer el fútbol, pero no estoy 100% seguro de quedarme en este mundo. Quizá viva otra cosa”, finalizó.