Fútbol de luto: Just Fontaine falleció a los 89 años

Descansa en paz. Esta mañana, una noticia estremeció el fútbol no solo en Francia, sino también a nivel mundial. Just Fontaine, ex jugador de la selección ‘Gala’ dejó de existir a los 89 años de vida. Con un gran legado no solo por su juego, sino también por sus marcas a nivel de Copas del Mundo, el ex atacante dejó la valla muy alta para quien quiera superarlo.

Natural de Marruecos pero con la nacionalidad francesa, Just Fontaine paseó su fútbol por clubes como US Marocaine, OG Nice y Stade de Reims; sin embargo, fue en el Mundial de 1958 donde se hizo un nombre en el mundo del deporte rey. En aquella ocasión, el delantero marcó 13 goles en un solo torneo en apenas 6 encuentros, llegando a ocupar el tercer lugar de la competición celebrada en Suecia.

Su increíble récord en la Copa del Mundo de 1958 permanecerá cuando no quedemos ninguno de nosotros y sobrevivirá a varias de nuestras futuras generaciones. Tendrá que venir un robot a superarlo. DEP, Just Fontaine. pic.twitter.com/i58pQxTMRp — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 1, 2023

Con más de 200 goles a lo largo de su carrera profesional, Just Fontaine dejó un legado más que importante, así como también haber marcado varios hitos. El jugador francés fue elegido entre los 100 Mejores Jugadores del Siglo XX por la revista World Soccer, así como también haberse hecho de la Bota de Oro en el Mundial 1958.

Cabe destacar que el ex jugador ostenta el récord de más anotaciones en un solo campeonato mundial, siendo 13 la mayor cantidad de goles marcados en una sola competición. El francés dejó la vida a los 89 años, pero su marca será muy difícil de superar. Descansa en paz.