Fabio Caserta sobre Gianluca Lapadula: “No era tomado en cuenta por su lesión en el tobillo”

Fabio Caserta, entrenador de Benevento, descartó una mala relación con Gianluca Lapadula. En conferencia de prensa, el técnico explicó los motivos de la poca continuidad del delantero nacional en el cuadro italiano.

“Volvió de la Selección Peruana con un problema en el tobillo, que lo mantuvo fuera de las canchas por mucho tiempo. En ese periodo se decía que Lapadula estaba peleado con el entrenador. Yo nunca me he peleado con Gianluca Lapadula. Simplemente no era tomado en cuenta por su lesión en el tobillo”, explicó Fabio Caserta a la prensa de su país.

Lapadula es un jugador de categoría

El estratega italiano también aprovechó la oportunidad para resaltar el nivel del atacante de la Selección Peruana y aseguró que es un lujo tenerlo en la Serie B.

“Lapadula es un jugador, siempre lo he dicho, es un jugador de categoría que le sube el nivel al equipo. Es un lujo tenerlo en este torneo”, finalizó.