Europa League: ¿Cuáles son los cruces de octavos de final?

Todo listo. Esta mañana, la Europa League realizó el sorteo de los octavos de final de la competencia. Con muchos encuentros apasionantes y a poco de definirse todo, los equipos buscarán hacerse con el segundo trofeo más importante del ‘Viejo Continente’ a nivel de clubes. En esta nota podrás enterarte de todos los cruces y equipos que aún quedan en el torneo.

Dentro de los encuentro más importantes de esta etapa de la Europa League resalta sin duda el choque entre Sporting de Lisboa (Portugal) vs Arsenal (Inglaterra). El conjunto luso llega tras eliminar al FC Midtjylland, mientras que los ‘Gunners’ arriban al cotejo siendo uno de los protagonistas de la Premier League luego de mucho tiempo y practicando un fútbol efectivo y vistoso. Otro choque realmente interesante será el que sostendrán AS Roma (Italia) vs Real Sociedad (España). Los dos equipos suelen ser animadores de este tipo de campeonatos, por lo que el presente duelo promete mucho.

Por otro lado, el choque entre Manchester United (Inglaterra) y Real Betis (España) también destaca entre los cruces. Los ‘Red Devils’ acaban de dejar en el camino al siempre complicado FC Barcelona. Esta vez enfrentarán a un nuevo equipo de España, pero en una etapa más compleja. Finalmente, el cuarto cotejo llamativo es el Sevilla (España) vs Fenerbahce (Turquía). El seis veces campeón del torneo quiere seguir avanzando, conquistar nuevamente la Europa League y dejar en el camino al poderoso equipo de Turquía.

Los cruces que completan los octavos de final de la Europa League son los siguientes:

Bayern Leverkusen (Alemania) vs Ferencvaros (Hungría)

Juventus (Italia) vs Friburgo (Alemania)

Unión Berlín (Alemania) vs Unión Saint-Gilloise (Bélgica)

Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs Feyenoord (Países Bajos)

Cabe destacar que los clubes arrancarán con las llaves de los octavos de final el próximo 9 de marzo.