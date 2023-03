Europa League: Sevilla jugará contra Manchester United

NYON, Suiza, 17 mar (Reuters) – El Sevilla, seis veces campeón del torneo, jugará contra el Manchester United en cuartos de final de la Europa League, mientras que la Juventus se medirá con el Sporting de Lisboa tras el sorteo celebrado este viernes en Nyon, Suiza.

El United, que derrotó al Real Betis en los dos partidos de octavos de final, viajará de nuevo a la capital andaluza después de que el Sevilla, que ganó la competición por última vez en 2020, se clasificara pese a perder en la vuelta contra el Fenerbahçe.

El conjunto español nunca ha perdido ante el United en tres enfrentamientos, venciéndole por última vez en las semifinales de 2020.

El entrenador del Manchester United, Eric ten Hag, destacó la trayectoria del Sevilla en la competición, pero dijo que su atención inmediata se centraba en los encuentros nacionales.

“Va a ser duro, tienen mucha experiencia en la Europa League, la han ganado muchas veces. No conozco al equipo en detalle, pero para mí lo más importante es el fútbol y no me hace ilusión jugar contra el Sevilla”, dijo.

“Primero tenemos el parón internacional y luego tres partidos de la Premier League, así que hay mucho tiempo para centrarse en eso”.

“Definitivamente, todos los rivales que llegan a esta fase de la Europa League son fuertes y tienes que jugar tu mejor fútbol si quieres pasar”.

La Juventus, que quedó fuera de la Liga de Campeones al terminar tercera de su grupo, intentará ganar la competición después de que sus esperanzas de clasificarse entre los cuatro primeros de la Serie A se vieran prácticamente truncadas con una deducción de 15 puntos por sus fichajes.

El equipo de Turín es séptimo de la Serie A, a 10 puntos del cuarto, el AC Milan. Ganar la Europa League garantiza un puesto en la Liga de Campeones la próxima temporada.

El rival de la Juve, el Sporting portugués, se impuso el jueves al líder de la Premier League, el Arsenal, por 5-3 en la tanda de penaltis, después de que la eliminatoria de octavos acabara con un 3-3 global.

El Feyenoord neerlandés chocará con el AS Roma en una reedición de la final de la Europa Conference League del año pasado, en la que el conjunto italiano se impuso por 1-0.

El Bayer Leverkusen, que ahora dirige el excentrocampista español Xabi Alonso, venció al Ferencváros húngaro sin encajar ningún gol en los dos partidos y se enfrentará al Union Saint-Gilloise belga, que eliminó al Union Berlin.

CUARTOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

Manchester United – Sevilla

Juventus – Sporting

Bayer Leverkusen – Union Saint-Gilloise

Feyenoord – AS Roma

* El equipo mencionado en primer lugar acogerá el partido de ida

* Partidos de ida: 13 de abril

* Partidos de vuelta: 20 de abril

SORTEO DE SEMIFINALES

Semifinal 1: Juventus/Sporting contra United/Sevilla

Semifinal 2: Feyenoord/Roma contra Leverkusen/Union

* El equipo mencionado en primer lugar acogerá el partido de ida

* Partidos de ida: 11 de mayo

* Partidos de vuelta: 18 de mayo