El ‘Kun’ Agüero sufrió una arritmia cardíaca en vivo: “¿Quieres que vayamos al médico?”

Tras anunciar su retiro de los terrenos de juego, Sergio ‘Kun’ Agüero ahora se dedica a ser streamer. El ex futbolista ha sabido compenetrarse muy bien con Ibai Llanos, con quién se encontraba en vivo, por Twitch, cuando sufrió una arritmia cardíaca y preocupó a todos sus seguidores.

En el clip se puede ver al argentino hablando con su amigo cuando de pronto interrumpe la conversación y se lleva la mano al pecho, en dónde se encuentra el corazón. Llanos se quedó sorprendido al verlo inmovilizado y se preguntó qué era lo que le estaba pasando.

Al retomar la compostura, el ex delantero dijo: “Creo que me agarró una mini arritmia”. El streamer español se mostró totalmente anonadado por la situación y solo atinó a decirle: “¿Quieres que vayamos al médico?”.

“No, no, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar”, mencionó el ex jugador del Manchester City. “Viste que me quedé medio raro… porque sentí algo fuera de circuito, mirá si me estoy muriendo”,agregó el ‘Kun’ entre risas. Ibai sugirió apagar el stream, sin embargo, el ex atacante del FC Barcelona no se lo permitió.

¿Qué enfermedad obligó al ‘Kun’ Agüero a retirarse del fútbol?

Como se recuerda, el ‘Kun’ Agüero sufrió un accidente en un partido entre el Barcelona y el Deportivo Alavés. El jugador cayó al piso y fue llevado al hospital por presentar “molestias en el pecho”.

Luego de ser sometido a exámenes se detectó que había padecido una arritmia ventricular por tener una cicatriz en el corazón. Esta enfermedad hace que el órgano lata más rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o con un ritmo irregular.

Este incidente ocasionó que se retire del fútbol con solo 33 años poco tiempo después de fichar por el club ‘blaugrana’ y coronarse campeón de la Copa América en 2021.