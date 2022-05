El Barcelona rompe una racha de tres derrotas en casa tras imponerse al Mallorca

1 may (Reuters) – El Barcelona se impuso el domingo por 2-1 al modesto Mallorca y rompió una racha de tres derrotas en el Camp Nou en todas las competiciones, lo que le permitió subir al segundo puesto de LaLiga, por detrás del campeón, el Real Madrid.

Después de que el Real Madrid ampliara el sábado su palmarés récord en la liga de fútbol española al asegurarse su 35º título, el Barcelona no dejó que la decepción de no estar en la carrera por el máximo galardón lo distrajera de su trabajo.

El gol de Memphis Depay en la primera del encuentro parte calmó los nervios en el estadio Camp Nou, donde casi la mitad de los asientos permanecieron vacíos, ya que los aficionados decepcionados con la actuación de su equipo esta temporada optaron por quedarse fuera del estadio.

El capitán culé, Sergio Busquets, amplió la ventaja al principio de la segunda parte tras un rebote.

El defensa del Mallorca, Antonio Raíllo, aprovechó un fallo en la defensa del Barça para marcar un gol de consolación a bocajarro en el minuto 79.

El equipo de Xavi Hernández superó al Sevilla en la clasificación general y se colocó segundo en la clasificación con 66 puntos, dos más que el equipo de Julen Lopetegui.

A falta de cuatro partidos, el Real Madrid mantiene una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el Barça. El Mallorca es 16º con 32 puntos, uno por encima de la zona de descenso.

“Es frustrante sí, no luchar por la Liga, pero no hemos estado bien este año y por eso no hemos podido competir con ellos (el Real Madrid) y esperamos hacerlo el año que viene”, dijo el centrocampista Frenkie de Jong a Movistar Plus.

El Barcelona se encuentra ahora en una reñida carrera con el Sevilla y el Atlético de Madrid para asegurar el segundo puesto de LaLiga, con los tres clubes separados por sólo cinco puntos.

El equipo que acabe segundo ganará 3,4 millones de euros (3,58 millones de dólares) extra, ya que disputará la Supercopa de España en Arabia Saudí

Tras un brillante pase de Jordi Alba, Depay adelantó al Barcelona en el minuto 25 con un remate a bocajarro.

Los catalanes ampliaron su ventaja al principio de la segunda parte, cuando Busquets controló un rebote en un área abarrotada y encontró el espacio para perforar el fondo de la red.

El gol del Mallorca surgió de la nada y el marcador final hizo que el partido pareciera más reñido de lo que en verdad fue.

El adolescente Ansu Fati fue ovacionado cuando hizo su primera aparición en LaLiga con el Barça desde noviembre, entrando como sustituto en la segunda parte.

El joven de 19 años ha luchado por recuperar su forma física después de sufrir varios contratiempos de lesiones en el último año.