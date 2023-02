DT de Al-Nassr asegura que Cristiano Ronaldo “regresará a Europa”

Cristiano Ronaldo no ha tenido el arranque esperado en el fútbol de Arabia Saudita. Desde que debutó en Al-Nassr, el equipo empató ganó por 1-0 a al Al-Ettifaq y quedó eliminado por 3-1 de la Supercopa de Arabia ante el Al Ittihad, con su presencia durante los 90 minutos.

Rudi García, entrenador de Al-Nassr, habló sobre la situación del portugués en territorio saudí y aseguró que ‘CR7’ volverá a Europa antes de finalizar su carrera.

“Cristiano Ronaldo es una incorporación positiva, ya que ayuda a dispersar a los defensores. Es uno de los mejores jugadores del mundo. No terminará su carrera en el Al Nassr, volverá a Europa”, comentó García.

El fichaje del delantero luso por el club árabe ha sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Como se recuerda, el ‘bicho’ oficializó su cambio de equipo tras quedar eliminado de Qatar 2022 al perder por 1-0 ante Marruecos.

Avatar for your profile 😍 pic.twitter.com/ucvw0SKVZv — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 1, 2023

El ‘comandante’ tiene un acuerdo de dos años con Al-Nassr y para cuando finalice su contrato tendrá 40 años. El atacante ha mencionado que desea seguir jugando una vez superada esa edad.

“Estoy feliz. Quiero continuar y ver qué pasa: si consigo jugar a los 40, 41, 42… Pero lo más importante es disfrutar del momento. Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Cuido de mi cuerpo y de mi mente”, declaró hace unos meses en una entrevista para ESPN Brasil.