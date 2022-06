Diego Godín: “En este momento no me mueve otra cosa que no sea la selección”

Diego Godín aseguró que está enfocado en disputar su cuarta Copa del Mundo. El experimentado central confesó que en los últimos años de carrera se ha dedicado a priorizar su presencia en la Selección de Uruguay.

“Lo que he hecho en mis últimos dos años de carrera es priorizar la selección por encima de todo. Cuando salí del Inter de Milán para tener más minutos, me fui de un grandísimo equipo que luchaba por salir campeón para ir al Cagliari, que peleaba la zona baja de la tabla, pero siempre pensando en la selección”, dijo Diego Godín.

“Cuando me fui del Cagliari también; dejé Europa y la comodidad que teníamos con mi familia resignando dinero. Y ahora si se tiene que dar el cambio porque es lo mejor personalmente pensando en lo deportivo para llegar bien al Mundial y a la selección, lo voy a hacer”, agregó el capitán de la Selección de Uruguay.

Finalmente, el central confesó que su mayor motivación es mantenerse en su selección y ayudar desde el lugar que le toque. “En este momento no me mueve otra cosa que no sea la selección y estar bien yo para ayudar al grupo desde donde me toque, jugando o afuera, y estar bien para cuando el técnico me precise”.