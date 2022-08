¿Cristiano Ronaldo jugará para el Borussia Dortmund? El director del equipo alemán respondió

Prensa británica asegura que Cristiano Ronaldo no seguirá en Manchester United. En medio de las especulaciones sobre el posible club que albergará al astro portugués, el nombre del Borussia Dortmund tomó fuerza en los últimos días. Por esta razón, el director general del equipo alemán Hans-Joachim Watzke desmintió los rumores en una conferencia que se realizó este viernes.

“No hay absolutamente ningún contacto entre las partes, y en consecuencia no hay traspaso. Adoro a ese jugador, es uno de los jugadores más grandes que el mundo haya visto nunca. Pero no hay absolutamente ningún contacto entre las partes, y en consecuencia no hay traspaso”, dijo Hans-Joachim Watzke.

Pese a quedarse sin su máxima estrella, el noruego Erling Haaland que partió al Manchester City en pretemporada, el Dortmund no tiene entre planes contar con un futbolista de 37 años como Cristiano Ronaldo.

“Debemos invertir más en la juventud y apostamos por talentos top. Es sin duda una estrategia. Pero también debemos esperar a que los jugadores después de dos o tres temporadas nos dejen”, agregó el gerente alemán.

Para reemplazar a Haaland, Borussia Dortmund contrató a Sébastien Haller y Anthony Modeste. Ambos atacantes se sumaron a la apuesta del equipo alemán por trabajar con jóvenes futbolistas como Youssoufa Moukoko (17 años) y Karim Adeyemi (20 años).

¿Por qué se dice que Cristiano Ronaldo dejará Manchester United?

Los rumores sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United surgieron desde que no se presentó a los entrenamientos de los ‘Red Devils’ en julio y después que se perdió la gira por Asia y Australia. Esta ausencia fue vista por numerosos medios británicos como una expresión de la voluntad de abandonar el club, pero lo cierto es que el astro portugués aún tiene un año de contrato con el cuadro inglés.