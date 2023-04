Copa Libertadores: ¿Cómo llega River Plate al encuentro ante Sporting Cristal?

Saldrán con todo. Luego de caer 1-3 ante Fluminense en el estadio Nacional por la primera fecha de la Copa Libertadores, Sporting Cristal tendrá que visitar a River Plate, uno de los clubes emblema de Argentina. Como parte de la segunda jornada, los celestes chocarán ante el conjunto ‘Millonario’ en un duelo más que complicado.

Antes de este electrizante cotejo ante Sporting Cristal, los argentinos arriban luego de imponerse por la mínima diferencia ante su similar de Newells Old Boys en el torneo de su país. Con 30 puntos en 12 cotejos disputados y apenas dos encuentros perdidos, los de Martín Demichelis llegan en un gran presente.

Si hablamos del torneo de Sudamérica, River Plate no arrancó como hubiese querido. Al igual que Sporting Cristal, el equipo de la franja roja perdió 3-1 ante The Strongest en Bolivia en su debut en la Copa Libertadores 2023. Esta derrota hizo que no pudiesen sumar unidades algunas y se queden en el fondo de la tabla de su grupo.

Cabe resaltar que no sería la primera vez que River Plate enfrente a un club peruano. El año pasado, el ‘Millonario’ recibió a Alianza Lima en la recordada goleada por 8-1, mientras que dos años atrás hizo lo propio ante Binacional FC, derrotándolo por 8-0. El duelo ante Sporting Cristal será este miércoles desde las 7:00 PM (hora peruana).