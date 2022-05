Chile presentó lista de convocados para amistosos en Corea del Sur y Japón.

Pese a no conseguir clasificar al Mundial Qatar 2022, la Selección de Chile no quiere perder el ritmo futbolístico y presentó su lista de convocados para la gira que tendrán por Corea del Sur y Japón. Las grandes ausencias en este llamado son las de Arturo Vidal y de Alexis Sánchez, quienes no fueron considerados por el técnico Martín Lasarte.

El primer partido amistoso de Chile será ante Corea del Sur, el 6 de junio en el estadio Mundialista de Daejeon. Unos días más tarde, 10 de junio, comenzarán su participación en las semifinales de la Copa Kirin (torneo amistoso que se juega cada año en Japón). El rival en esta primera instancia será Túnez, de ganar accederán a la final donde podrían enfrentar a Japón o Ghana.

Lista de convocados de Chile