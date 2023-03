Boca Juniors: Gerardo Martino rechazó la propuesta para ser su nuevo entrenador

Banquillo vacío. Esta mañana se pudo conocer desde Argentina que Boca Juniors estaba en búsqueda de un nuevo entrenador. Tras la salida de Hugo Ibarra como estratega, Gerardo Martino se perfilaba como nuevo director técnico y dirigir nuevamente en Argentina; sin embargo, su llegada no se pudo concretar ante la negativa del mismo.

Según medios en el país albiceleste, Gerardo Martino rechazó la propuesta de Boca Juniors para asumir las riendas del conjunto ‘Xeneize’. Esto debido a que el DT sostuvo que “para dirigir allí tiene que estar al cien por ciento, y ahora no siente que lo esté”, afirmó el último entrenador de la Selección de México.

Gerardo "Tata" Martino no será el DT de Boca 🟦🟨🟦. Ya se lo comunicó a la dirigencia. Información de @arevalo_martin. pic.twitter.com/o9W5Ef1xWN — VarskySports (@VarskySports) March 30, 2023

Además de lo mencionado, Gerardo Martino le habría dicho que no a Boca Juniors porque aún no estaría listo para volver a dirigir en su país de origen. Recordar que la última vez que el rosarino militó en Argentina como parte de un cuerpo técnico fue en la temporada 2012-2013, cuando estuvo a cargo de Newells Old Boys.

Cabe destacar que hasta el momento, Boca Juniors no cuenta con director técnico y el torneo argentino se encuentra en marcha. Además de esto, la Copa Libertadores será la próxima semana, donde debutarán el jueves 6 de abril ante Monagas, en Venezuela.