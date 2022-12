FICHAJES 2023 UNIVERSITARIO: Incorporaciones, salidas y rumores

Comienza una nueva aventura. Universitario de Deportes busca dejar en el pasado la temporada 2022 en la Liga 1 donde quedó en el quinto lugar y no tuvo opción de pelear por la estrella 27. Pese a ello, logró conseguir el boleto a la fase previa de la Copa Sudamericana pero tendrá que sortear a Cienciano para avanzar a la siguiente fase. En una temporada 2023 a poco de iniciar, estas son las incorporaciones, salidas y rumores del cuadro ‘merengue’.

Hasta el momento estos fueron los movimientos del cuadro crema en el mercado de fichajes:

Yuriel Celi no se presentó el 19 al inicio de pretemporada ni ayer al reinicio en Mannucci. Hay un contrato de por medio y no lo dejarán ir libre. La U deberá transar con el cuadro trujillano si lo quiere. Por el momento, no hubo comunicación de club a club. Se viene otra novela.