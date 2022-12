Enzo Fernández tomó su decisión y ya tiene nuevo equipo

Una de las sorpresas de la Copa del Mundo Qatar 2022 fue Enzo Fernández. El jugador argentino supo ganarse el puesto en pleno mundial tras el golpe que significó caer en el primer encuentro ante Arabia Saudita. Desde su ingreso en el once titular, el mediocampista del Benfica fue importante en el camino de la ‘albiceleste’ para obtener el título.

Tras conseguir el título del mundo y ser elegido como ‘el mejor jugador joven’ del torneo, a Enzo Fernández no le faltaron ofertas. Manchester United, Real Madrid y Chelsea fueron los principales interesados en el argentino, siendo el cuadro ‘blue’ el ganador de la puja.

El cuadro portugués lo tasó con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, cifra récord para un jugador argentino. Pese al interés de los tres grandes de Europa, Chelsea ha ganado el duelo. Los londinenses están dispuestos a pagar una cifra superior a los 120 millones para tener en sus filas a la revelación de Qatar 2022.

A falta de la oficialización, Fabrizio Romano informó que el mediocentro ha aceptado la oferta del cuadro de Stamford Bridge. Solo faltaría ultimar detalles para hacer oficial el fichaje. El traspaso lo convertiría en el jugador argentino más caro de la historia.

Chelsea are now in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution 🚨🔵 #CFC



Benfica always asked full €120m clause.

Understand Enzo already said yes to Chelsea.#LFC or #MUFC made no bid, as of now. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi