Enner Valencia se convirtió en el máximo goleador de Ecuador en los Mundiales

Enner Valencia fue el principal protagonista en la victoria 2-0 de la selección ecuatoriana sobre Qatar en el partido inagural de la Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022.

El futbolista de 33 años anotó los dos goles que le dieron la victoria a su selección. El primero fue al minuto ´16 desde el punto de penal. Mientras que el segundo ocurrió al minuto ’31 de cabeza tras un centro de Angelo Preciado.

Incluso marcó un tercer gol, pero fue anulado por el VAR tras encontrar una posición adelantada.

En ese sentido, luego darle la victoria a su selección. Enner Valencia llegó a las cinco dianas anotadas en los Mundiales.

Cabe precisar que el delantero del Fenerbahçe S. K. ya registraba tres goles en la Copa del Mundo. Los cuales los marcó en el Mundial, Brasil 2014. Uno fue a Suiza y dos Honduras por la fase de grupos.

Por otro lado, tras superar al combinado qatarí por 2-0, los dirigidos por Gustavo Alfaro sumaron tres puntos y se ubican primeros en el grupo A. En la siguiente jornada medirán fuerzas ante Países Bajos el próximo viernes a las 11:00 am, hora peruana. Finalmente cerrarán la fase de grupos enfrentandose a Senegal.

¿Enner Valencia lesionado?

Se jugaba el partido entre la ‘Tri’ vs Qatar y al minuto ’77 del partido, el ‘Superman’ ecuatoriano se sentó en el gramado de juego del Al Bayt Stadium y solicitó su cambio entre gestos de dolor. Sin embargo, aún no se sabe nada sobre la situación del ex Manchester United.

¿Cuánto vale el ‘Goat’ ecuatoriano?

Según indica el portal especializado, Transfermarkt, Enner actualmente tiene un valor de 3 millones de euros. Su valorización más alta fue entre los años 2016 y 2017 cuando llegó a tener un precio de 10 millones de euros.