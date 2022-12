El mensaje de Haaland tras el fallecimiento de Pelé

Se acaba de confirmar la lamentable noticia que la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, acaba de fallecer a los 82 años. El brasileño fue internado el pasado 29 de noviembre. Cuando iba a realizarse su rutinaria para hacer el seguimiento de la quimioterapia. Es allí donde le diagnosticaron una infección respiratoria.

Según el equipo médico, Pelé padeció de cáncer de colon. Desde entonces la familiares y amigos del ‘rey’ se mantuvieron al tanto de su estado de salud.

Hoy al promediar las 2:00 P.M. era oficial el fallecimiento del tres veces campeón del mundo.

La noticia de la muerte de Pelé ha remecido a el universo del fútbol. En este caso el joven jugador, Haaland no dudo en emitir un mensaje luego de enterarse que la ‘Perla Negra’ perdió la vida.

En ese sentido, la actual estrella del Manchester City, Erling Haaland se pronunció mediante sus redes sociales tras el fallecimiento del histórico futbolista brasileño Pelé.

“Todo lo que ves hacer a cualquier jugador, Pelé lo hizo primero. DEP” sentenció el ‘Androide’ en su cuenta oficial de Twitter.

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm