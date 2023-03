Randy Orton es uno los luchadores más importantes de la historia de la WWE, siendo múltiples veces campeón de la entidad, a su vez de haber conseguido títulos de segundo orden como el intercontinental o los títulos en parejas, estos últimos ostentándolo en un gran reinado junto a Matt Riddle, siendo el principal atractivo del programa RAW en donde lograron retener exitosamente los títulos en Wrestlemania 38.

Tras la victoria en el magno evento, el equipo fue envuelto en una nueva rivalidad ante el linaje en donde luchando ante ellos sufriría una lesión en la espalda que lo alejaría de los encordados con vuelta indefinida. Aunque se esperaba que la víbora regresara a mediados de septiembre u octubre a la compañía, la lesión en su espalda lo impidió.

Al día de hoy, según informó Wrestling Observer, Randy sigue sin recuperarse al 100% debido a que el tratamiento para acelerar el proceso de recuperación no funcionó. A mediados del mes de noviembre, medios estadounidenses comentaron que la compañía no ve con buenos ojos su recuperación, e inclusive piensan que Randy quizás no vuelva a luchar.Randy Orton y la lesión que podría retirarlo del mundo de la lucha libre

El luchador de 42 años no es visto en la WWE desde mediados del mes de mayo, cuando sufrió una lesión en la espalda.

