¿Cuántos minutos ha jugado Paolo Guerrero con el Avaí en el 2022?

Paolo Guerrero es uno de los mejores delanteros en la historia del Perú. Le ha dado miles de alegría a la hinchada peruano con sus goles en momentos cruciales para la selección peruana. También tuvo una buena trayectoria a nivel de clubes. Pasó por equipos de Europa y Sudamérica donde ganó distintos trofeos internacionales.

Sin embargo, en los últimos años el delantero nacional ha bajado su rendimiento notoriamente. Debido a una severa lesión que sufrió con su exequipo, el Internacional. Esto repercute para que el cuadro ‘brasileño’ le rescinda el contrato y se mantenga inactivo por buen tiempo.

Asimismo, en julio del presente año el ‘9’ peruano fichó por el Avaí FC del balompié brasileño. Se tuvo mucha perspectiva sobre su fichaje por el ‘León de la Isla’ y la afición peruana tuvo la esperanza de que pueda regresar a su nivel de antes, pero todo quedo en ilusión.

Desde que llegó al elenco brasileño en el presente año, el ‘Depredador’ ha registrado a penas 10 partidos disputados,

0 goles y sumó ‘427 jugados en cancha. Hasta la fecha al ex ‘Capitán’ de la ‘blanquirroja no se le abre el arco. Guerrero no anota desde casi 1 año y 3 meses. Su último gol fue el 21 de agosto del 2021 con el Inter.

Sin duda es una de las peores temporadas para el futbolista de 38 años. Con pocos minutos por su bajo rendimiento, sin poder anotar. Su contrato con el Avaí FC finaliza a finales del 2022, veremos si continúa en la liga brasileña o quizá para la siguiente temporada lo veremos en el fútbol peruano.

¿Cuánto vale Paolo Guerrero?

Según indica el portal especializado, Transfermarkt, el ‘Depredador’ actualmente tiene un valor de 250 mil euros. Recordemos que el la valorización más alta del deportista peruano fue de 6 millones de euros cuando jugaba en el Hamburgo de Alemania.