¿Cuanto gana Erling Haaland por semana en Inglaterra?

El ‘Androide’ Erling Haaland ha mostrado sus condiciones desde una temprana edad. Su presente en el Manchester City nos deja en claro que está pasando por el mejor momento de su carrera al anotar partido tras partido. Sin embargo, el buen momento del noruego no es solo en lo futbolístico, sino que también en lo económico, porque en la actualidad percibe una millonaria cifra de dinero.

Según el periodista inglés Mike Keegan, el goleador de los ‘Citizens’ percibe cerca de 900 mil euros semanales, cifra que lo convierte en el futbolista mejor pagado de la Premier League. Cabe recalcar que sus altos honorarios se deben a los bonos que recibe por goles y resultados, porque el sueldo general de Haaland está en la linea de otros ingresos de futbolistas de primer nivel generan.

Este sábado, Erling Haaland fue titular en la goleada 4-0 que el Manchester City le propinó al modesto Southampton en el marco de la décima jornada de la liga inglesa. Y en el 65′ llegó el festejo número 15 de Haaland en lo que va de temporada de la Premier League 2022-23. La acción de gol se dio por medio de Joao Cancelo en una proyección por el sector izquierdo.

Este gol llega luego que a mitad de semana le marcara un doblete al Copenhague en condición de local por la Champions. Ahora, el noruego pone la mira nuevamente al equipo danés para lo que será la cuarta jornada de la fase de grupos que se disputará el martes 11 de octubre.

El conjunto dirigido por el Pep Guardiola marcha primero en la tabla de posiciones de la Premier League con 23 unidades. En la segunda posición se encuentra el Arsenal con 21 unidades, pero con un partido menos.

