Croacia vs Bélgica: historial, estadísticas y pronóstico de este partido

El enfrentamiento que abre el dìa mundialista es Croacia vs Bèlgica, un duelo directo por la clasificación del Grupo F de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Croacia inició el torneo no mostrando sus credenciales y empatando a cero ante Marruecos en un partido que dejó dudas en el equipo de Zlatko Dalic. En el segundo duelo ante Canadá, el sorpresivo gol de Alphonso Davies a los 2 minutos de juego para el cuadro americano encendìa nuevamente las alarmas. Pese a ello, Kramaric, Livaja y Majer asegurarían el partido con un contundente 4 a 1 que les permite, hasta el momento, colocarse como el primero del grupo.

Croacia celebrado el triunfo ante Canadá.

Por otro lado, Bélgica llegaba a la Copa del Mundo Qatar 2022 intentando replicar lo hecho durante Rusia 2018. Un equipo más experimentado y con un gran torneo realizado previo lo colocaba como uno de los candidatos a ser primero de grupo. Sin embargo, lo mostrado en sus dos últimos partidos y los dichos por sus jugadores tras los mismos han dejado ver que existen problemas que aún no se saldan en el vestuario de Roberto Martínez. El cuadro belga venció por la mínima a Canadá, aunque el resultado no reflejó lo sucedido se esperó una mejora en el siguiente duelo; mejora que no sucedió. Ante Marruecos la catástrofe sería más importante al caer por 0 a 2 ante un rival directo por la clasificación. De hecho, Bélgica se ubica tercero en el Grupo F y necesita ganar para pasar a la siguiente fase del torneo.

Michy Batshuayi celebrando el único gol ante Canadá.

Croacia vs Bélgica historial:

No existen enfrentamientos en Copa del Mundo, pero han chocado en ocho ocasiones: tres victorias para Croacia, tres victorias para Bélgica y dos empates.

Su último encuentro en junio del 2021 en Bruselas fue a favor de Bélgica. Vencieron 1 a 0 con gol de Romelu Lukaku.

Posibles XI:

Croacia: Livakovic; Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranovic; Brozovic, Kovacic, Modric; Perisic, Kramaric, Livaja.

Bélgica: Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker; Castagne, Meunier, Tielemans, Witsel; Hazard, De Bruyne, Lukaku.