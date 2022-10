Cristiano Ronaldo y su contundente mensaje en redes sociales

No se quedó de brazos cruzados. Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado luego de ser separado del primer equipo del Manchester United. Recordemos que el ‘Luso’ se marchó antes de tiempo en el cotejo que disputó los ‘Red Devils’ frente a Tottenham, la jornada pasada.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo peor de nosotros“, escribió Cristiano Ronaldo en Instagram.

‘CR7’ también añadió: “Ceder a la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo“, concluyó.

Mensaje de Cristiano Ronaldo en Instagram.

Cristiano Ronaldo y su actualidad en el Manchester United

El portugués ha contando con pocos minutos desde la llegada Ten Hag al banquillo de los ‘Red Devils’. ‘CR7’ intentó forzar su salida del equipo; sin embargo, no pudo concretarlo.

‘CR7’ ha disputado tan solo 8 partidos en la presente temporada por Premier League. Fue titular en 2 ocasiones y tiene tan solo 1 gol en la competencia. Por Europa League, Cristiano Ronaldo ha jugado 4 duelo como titular y tiene una media de 88 minutos por cotejo. Una sola diana presenta en el certamen.