Cristiano Ronaldo: Manchester United prepara millonaria sanción tras explosivas declaraciones

Tras las explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre la actualidad que vive en Manchester United, las autoridades de los “Red Devils” preparan una severa sanción económica por la inmensa repercusión que tuvo la entrevista con Piers Morgan en el programa Talk TV.

Según indicó el medio británico Daily Star, la multa ascendería al millón de libras esterlinas (unos 1.5 millones de euros). Esta cifra representaría unas dos semanas de salario de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, Manchester United, a través de su página web, intenta calmar los ánimos y asegura que analizará a fondo la situación con CR7. Además, recalcó que el objetivo principal es mejorar en la segunda parte de la temporada.

“El club está al tanto de la entrevista que concedió Cristiano Ronaldo en Inglaterra y considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”, señalaron los Diablos Rojos en su página web.

“Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, finalizó el texto del United.

Días contados para CR7 en Manchester

Cristiano Ronaldo apenas fue titular en cuatro de los 14 partidos de la Premier League en lo que va de la presente temporada y marcó solamente un gol. La relación con Erik ten Hag está quebrada desde hace tiempo y ahora también rompió lazos con los dirigentes que lo repatriaron luego de su salida al Real Madrid en 2009.

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”, expresó convencido.

Cristiano aceptó que la famosa oferta para desembarcar en el City existió, y que utilizó a Sir Alex Ferguson como fuente de consulta. “Seguí mi corazón. Él me dijo: ‘Es imposible que vengas al Manchester City’, y yo dije: ‘Está bien, jefe’”, detalló la conversación.

La huella que había dejado en su primera etapa en el Man U (10 títulos, incluida una Champions League) representaban un obstáculo para un hipotético salto a la otra acera de la ciudad. Pero su regreso al club que lo catapultó no fue lo que esperaba. “El progreso fue cero. Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado”, reveló Cristiano.