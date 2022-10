Cristal vs Manucci: Se vendieron todas las entradas en menos de 18 horas

En menos de 18 horas, los hinchas de Sporting Cristal agotaron absolutamente todas las entradas para el enfrentamiento ante Carlos Manucci el próximo domingo 30/10 desde las 3:00 pm (hora peruana). Dicho encuentro pactado a desarrollarse en el Estadio Alberto Gallardo, será válido por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Sporting Cristal se viene preparando de la mejor manera para su encuentro ante Manucci. Foto: Twitter – SC

El aforo total del Alberto Gallardo es de casi 12 mil, por lo que se espera que alrededor de 10 mil hinchas hayan podido comprar su entrada para este enfrentamiento entre ‘celestes’ y trujillanos. Cabe resaltar que dichas entradas se vendieron en su totalidad a 5 días de este enfrentamiento. La escuadra ‘rimense’ ese día podrá salir campeón, pero dependiendo de los resultados que consiga Alianza Lima en sus últimos 2 enfrentamientos.

No obstante, eso no es excusa para que el hincha de Sporting Cristal no sueñe con la obtención de este Torneo Clausura.