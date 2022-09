Claudio Pizarro planea juntar a Guerrero, Farfán y Vargas en un partido de despedida en Matute

En conferencia de prensa Claudia Pizarro manifestó que planea realizar un partido de despedía en Perú. El escenario seria en el Alejandro Villanueva ‘Matute’. Además menciono que estarían invitados Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas.



“En mi despedida de mañana el único peruano es mi hermano Diego porque la idea es hacer una despedida en Perú, ojalá sea en Matute. Obviamente Vargas, Paolo y Jefferson estarán invitados” declaro el ex jugador del Bayern Múnich en conferencia de prensa a diferentes medios internacionales.



¿CUANDO ES EL PARTIDO DE DESPEDIDA DE CLAUDIO PIZARRO?



El ex delantero de la selección peruana tendrá su partido de despedida este sábado 24 de septiembre en el Wederstation en Alemania que contará con la invitación de estrellas mundiales como Per Mertesacker, Philipp Lahm, Franck Ribéry, entre otras. El cotejo esta programado para las 10:30 (hora peruana). Por ultimo se jugará con tres equipos: Werder Bremen, Bayern Múnich y los amigos de Claudio Pizarro.