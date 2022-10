‘Chemo’ Del Solar: “Para mi el rival de toda la vida es Alianza”

Tras el final del encuentro en el que la Universidad César Vallejo venció por 3 a 2 a Alianza Lima en Trujillo, ‘Chemo’ Del Solar tuvo una eufórica celebración que ha causado molestia en tienda blanquiazul.

El técnico ‘poeta’ luego se refirió, en conferencia de prensa, a la polémica celebración aduciendo que considera a Alianza Lima el rival de toda la vida por su pasado en Universitario de Deportes.

José Guillermo ‘Chemo’ Del Solar | Foto: Edson Ochoa Luján (Twitter)

“Yo soy criado en Universitario. Jugué desde los 10 años en la U. Para mí el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima (…) yo a Alianza Lima lo veo como el rival de siempre. A mí, el ‘Gato’ Cuellar, que en paz descanse, cuando yo tenía 10 años, me enseñó que nosotros podíamos perder con cualquiera, pero con Alianza no. Entonces cada vez que juego con Alianza para mi es un partido diferente”, afirma el ex jugador del cuadro ‘crema’.

Referido a la molestia por parte del entrenador aliancista, ‘Chicho’ Salas, el técnico del cuadro trujillano se disculpó, pero agregó que es parte del fútbol.

“Si no le gustó a ‘Chicho’, mis disculpas hacia ‘Chicho’. Pero los de Alianza celebran ante la ‘U’ de una manera y yo he sido criado en la ‘U’. Al equipo que más me gusta ganarle es a Alianza. Así como cuando voy a Matute soy el más put* de todos, hoy me tocó celebrar a mí”, sentenció Del Solar.

Gran triunfo de la UCV ante Alianza Lima

La Universidad César Vallejo venció 3-2 a Alianza Lima en el Estadio Mansiche por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ante este resultado, el conjunto ‘Blanquiazul’ se complica de cara a sus aspiraciones en esta segunda fase del año.

Los goles trujillanos fueron anotados por Yorleys Mena a los 38′, Alejandro Ramírez a los 64′ y Jairo Vélez a los 71´. Por el lado de Alianza Lima, descontaron Pablo Míguez a los 43′ y Hernán Barcos a los 94′. Cabe recalcar que el primer gol del partido llegó en el mejor momento de los aliancistas. Sin embargo, los dirigidos por el ‘Chicho’ Salas empataron el partido antes de culminar el 1T, aunque a pesar de eso no entraron motivados en la segunda parte y finalmente lo perdieron por 3-2.