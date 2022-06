Joseph Blatter y Michel Platini se enfrentan a un juicio por corrupción en Suiza

BELLINZONA, Suiza, 7 jun (Reuters) – El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, comparecerán este miércoles ante un tribunal suizo para hacer frente a los cargos de corrupción que provocaron su caída de la cúpula del fútbol mundial.

La Fiscalía suiza acusa a ambos, que en su día fueron las figuras más poderosas del fútbol mundial, de haber organizado ilegalmente un pago de dos millones de francos suizos (2,08 millones de dólares) en 2011 de la FIFA a Platini.

El caso puso fin al reinado de 17 años de Blatter al frente de la FIFA y torpedeó las esperanzas de sucederlo del excentrocampista francés Platini.

Se trata de una de las 25 investigaciones de la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) de Suiza sobre la corrupción en el fútbol, con unas 12 aún pendientes.

Tras una investigación de seis años, la OAG acusa a Blatter, de 86 años, de “fraude, en la alternativa de apropiación indebida, en la alternativa adicional de mala gestión criminal, así como de falsificación documental”.

Platini, de 66 años, está acusado de fraude, apropiación indebida, participación en la mala gestión como cómplice y falsificación documental.

Blatter y Platini, que en su día fueron estrechos colaboradores pero que ahora son enemigos acérrimos, han negado haber actuado mal. Afirman que tenían un acuerdo verbal sobre el pago, que estaba relacionado con trabajos de consultoría de Platini entre 1998 y 2002.

Tres jueces del Tribunal Penal Federal de Bellinzona se harán cargo del caso en un juicio que se prolongará hasta el 22 de junio. Si son declarados culpables, Platini y Blatter se enfrentan a cinco años de cárcel.

“Este caso se remonta a un acontecimiento de 2011. Es un asunto administrativo, un pago de salario que se debía”, dijo Blatter. “El asunto fue correctamente declarado como un pago de salario, contabilizado en consecuencia y aprobado por todos los órganos pertinentes de la FIFA”.

Platini dijo: “Afronto esta audiencia con serenidad y confianza. Estoy convencido de que se me hará justicia plena y definitivamente después de tantos años de acusaciones y calumnias salvajes. Demostraremos ante el tribunal que he actuado con la máxima honestidad, que el pago del salario restante por parte de la FIFA me correspondía y que es perfectamente legal.”

La Comisión de Ética de la FIFA inhabilitó a Blatter y a Platini de funciones en el fútbol en 2015, inicialmente por ocho años, aunque luego redujo el castigo.

La comisión dijo que la transacción, realizada cuando Blatter aspiraba a la reelección, careció de transparencia y presentó un conflicto de intereses.

Cuando Blatter aprobó el pago, estaba haciendo campaña para su reelección frente al qatarí Mohamed bin Hammam. Por su parte, como presidente de la federación europea de fútbol UEFA, se consideraba que Platini tenía influencia entre los miembros europeos que podían influir en la votación.

La Fiscalía suiza dijo que su investigación reveló que Platini trabajó como consultor entre 1998 y 2002 y que se acordó por contrato una compensación anual de 300.000 francos suizos.

La factura de Platini había sido pagada en su totalidad, pero el exinternacional de Francia exigió posteriormente otros pagos salariales de dos millones de francos, dijo.

Platini, que capitaneó a la selección de fútbol de Francia en su victoria en la Eurocopa de 1984, se vio obligado a abandonar la UEFA en 2016 tras perder su recurso contra su inhabilitación. También perdió su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El tres veces mejor futbolista europeo del año había sido el favorito para sustituir a Blatter, después de que el administrador suizo dimitiera tras el enorme escándalo de corrupción que envolvió a la FIFA en 2015.

Sin embargo fue el ex secretario general de Platini en la UEFA, Gianni Infantino, quien ganó la votación para dirigir la organización en 2016.