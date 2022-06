Australia, el rival decisivo

Después de dieciocho fases, jugadas durante casi dos años – y con pandemia incluida como nuevo elemento de complejidad – la “blanquirroja” afrontará la última batalla de ese juego extremadamente difícil y emocionante llamado “Perú al Mundial II, una nueva esperanza”.

Con miras a conseguir su tan ansiado pasaje a Qatar, con la misma emoción que hace cinco años, pero con mucha más experiencia que aquella vez (y con todos los bonus usados), los dirigidos por don Ricardo Gareca saldrán a conseguir otra clasificación al mundial como lo hicieron en su primera entrega, el recordado: “Perú al Mundial I, Ricardo Gareca: inicia”.

El jefe final, esta vez, a diferencia de la anterior, será Australia, equipo que, aunque con mayor nivel al neozelandés, ya enfrentamos en el mundial pasado, y del cual guardamos un grato recuerdo, pues fue ante ellos que conseguimos nuestros tres primeros y únicos puntos, además de conseguir una victoria en una fase final del mundo después de cuarenta años, y un gol tras treinta y seis.

Es decir, el último rival de ahora, fue el que nos animó a volverlo a intentar tras esa notable campaña de cara a Rusia 2018 y que, aunque no terminó de la mejor forma, sí lo hizo de manera entrañable y digamos que hasta de forma alentadora.

De más está decir que no hay otra opción que no sea la de ganar, y que si no hay un triunfo de nada servirá el gran repunte final que consiguió nuestra selección para llegar hasta acá, salvo hasta después de seis meses, cuando se nos pase el mal trago y nos dediquemos al burocrático análisis, por lo que los once jóvenes blanquirrojos más los suplentes, el director técnico y todos los que forman parte de la delegación peruana, tienen la difícil misión de volver a entusiasmarnos con colocarnos, nuevamente, en la más grande cita del fútbol.

Finalmente, vamos todos por el triunfo, el gol de Lapadula, la asistencia de Cueva y ¿por qué no? Otro gol del ‘Orejas’.

¡Arriba, Perú!

