Aston Villa vence al Manchester United en el estreno de Unai Emery

En Villa Park, Aston Villa recibió al Manchester United por la jornada 13 de la Premier League en lo que marcaría el estreno de Unai Emery en el banco ‘villano’.

Un debut inolvidable para Emery que con 10 minutos de juego ya ganaba por 2 a 0 a un cuadro ‘red’ que no mostró oposición los primeros minutos. Tras una salida de Víctor Lindelof, Lizandro Martínez no pudo cerrar a tiempo y Leon Bailey anotó cruzado ante un De Gea que no detuvo el primer tiro al arco del partido. Sólo 4 minutos después, tras una mala salida de Martínez y una falta de Luke Shaw, Lucas Digne anotaría un absoluto golazo de tiro libre.

Manchester United logró descontar en los minutos finales del primer tiempo luego de un disparo de Luke Shaw que se desvió en Jacob Ramsey y entró en portería ‘villana’.

Leon Bailey anotando el primer gol para el Aston Villa.

Para el segundo tiempo, el Aston Villa volvería a golpear temprano y colocaría el 3 a 1 que sería definitivo durante todo el partido.

La impotencia del equipo de Erik Ten Hag se vería reflejado en un cruce entre Tyrone Mings y Cristiano Ronaldo donde, tras un forcejeo, el inglés terminaría en el suelo y luego queriendo irse a las manos con el astro portugués. Finalmente el juez central les mostraría la tarjeta amarilla a cada uno.

Los cambios por ambos bandos no cambiaría el desarrollo del juego y el cuadro local se terminaría quedando con los 3 puntos y con la racha de 9 partidos invictos de los ‘diablos rojos’.

Tyrone Mings y Cristiano Ronaldo en pleno forcejeo.

Se volverán a ver en la EFL Cup:

El destino fútbol los colocará nuevamente frente a frente en Old Trafford el jueves 10 de noviembre a las 15:00 (hora peruana) por la tercera ronda de la EFL Cup.