Líderes totales: Arsenal venció 2-0 a los ‘Wolves’ por la Premier

Ven a todos desde la cima. Arsenal derrotó 2-0 a Wolverhampton por la fecha 16 de la Premier League. Martin Ødegaard se mandó con un doblete a los 54′ y a los 75′. El atacante noruego se encuentra atravesando un excelente momento con Mikel Arteta al mando, por lo que espera seguir rindiendo a un nivel top.

Gracias a esta victoria, Arsenal se posicionó líder de la Premier League con 37 puntos y alargó su ventaja sobre el Manchester City a 5 unidades. Por otro lado Wolverhampton se ubica último en la tabla de posiciones con 10 puntos. ¿Podrán cambiar su actualidad?

🔐 All three points secured



🗳 It's time to vote for our Player of the Match 👇