Andy Polo es condenado con pagar 600.000 dólares por violencia contra su ex pareja

Andy Polo fue demandasdo por parte de su ex pareja, Genesis Alarcón. El jugador de Universitario fue sentenciado por el juzgado estadounidense y deberá pagar 600.000 dólares, más una tasa anual del 9%. La información fue dada por el perdiosta Jeff Carlisle de ESPN.

A final judgement has been issued in the domestic violence lawsuit filed by Genessis Alarcon against former Timbers midfielder Andy Polo. He now owes $600k plus 9% interest per year. #RCTID pic.twitter.com/3DS8phEYou