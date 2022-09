Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo: “Ecuador irá al mundial”

La Comisión Disciplinaria de FIFA falló a favor de Ecuador y desestimó los recursos presentados por Perú y Chile sobre el Caso Byron Castillo. Ahora, ambos países buscan otro veredicto y acudirán al TAS. Sin embargo, esta situación sigue dejando más dudas que respuestas.

Por ello, Latina Deportes conversó en exclusiva con Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, quien se mostró optimista y sereno ante esta situación que ha generado más de una polémica.

“La postura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es que nosotros vamos al mundial. Ellos no tienen pruebas y argumentos. Tienen sólo documentación analizada y rechazada en tribunales ordinarios y constitucionales de Ecuador”, indicó.

Siguiendo por esa misma línea, Andrés considera que la postura de la FIFA seguirá siendo a favor de Ecuador: “No veo que la FIFA tome una decisión en contra de una entidad estatal. Para mí, esto es una vendedera de humo”.

Asimismo, señaló lo siguiente: “En el escrito a la FIFA les puse claramente que Byron Castillo es ecuatoriano de nacimiento. Fue reconocido en tribunales constitucionales de Ecuador. Byron siempre tuvo pasaporte ecuatoriano y no tenemos nada más que aportar a este proceso”.

Respuesta de Holguín a la ANFP (Chile) y su abogado

“En la federación chilena, a través de su interlocutor (Abogado brasileño Eduardo Carlezzo), han sido muy públicos, ofensivos y dañinos en contra de Byron. No les iba dar el gusto en comparecer a una audiencia para que mañana salgan a hablar con el mismo tono la cantidad de estupideces que se ha pasado hablando de mi cliente durante los últimos meses”, indicó para Latina Deportes.

Hay que recordar que el abogado Eduardo Carlezzo realizó una efusiva crítica en el medio La Tercera después del fallo de la FIFA a favor de Ecuador. En dicha nota había señalado que se cometió una injusticia y que triunfo el mal. Ante ello, el abogado encargado del caso de Byron Castillo, Andrés Holguín, respondió.

“Es un día muy alegre en Ecuador. Al final, la FIFA nos dio la razón en algo que sabíamos que teníamos la razón. No triunfó el mal, la trampa o la victoria en el papel, prevaleció lo que sucedió en la cancha. ¿Qué podemos opinar de una persona que trata de ganar en prensa lo que no puede en tribunales? Si quiere ponerse de luto, que lo haga. No tengo simpatía por sus sentimientos”, señaló entre risas.

La polémica del supuesto audio de Byron Castillo

El diario inglés Daily Mail, publicó un supuesto actual audio de Byron Castillo en el que dice ser colombiano y haber mentido sobre su edad. Sin embargo, el abogado Andrés Holguín desmintió toda esta situación.

“Misteriosamente ese audio apareció 2 días antes de la audiencia. Tengo en claro que no está encaminado a dañar a Byron, sino que está más dirigido a lastimar al señor Zambrano que es mencionado en el video”, indicó.

Además, mencionó que es un audio que fue investigado en su momento: “Ya pasó por el filtro de la fiscalía en Ecuador, pasó por el filtro constitucional de Ecuador y es proceso que se dio hasta hace 4 años. Entonces, no podríamos darle importancia a ese audio. Nos tuvo sin cuidado. No le dimos importancia, pero sabíamos que podía aparecer en ese momento y estábamos preparados”.

Finalmente, señaló muy convencido lo siguiente: “Ecuador irá al mundial. Y salvo alguna lesión, esperemos que Byron también”.