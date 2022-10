Alianza Lima no consigue el acuerdo con Beñat San José

Alianza Lima, con miras a la temporada 2023, ya maneja opciones para que ocupen el banquillo blanquiazul. Uno de los principales candidatos es opciones para el cuadro de La Victoria era Beñat San José, entrenador español que ya dirigió a equipos como Bolívar, Universidad Católica y Mazatlán F.C.

Latina se comunicó con Gerson Cuba, periodista que cubre al cuadro íntimo, y nos indicó que finalmente las negociaciones no se concretaron con el técnico español.

“Beñat San José ha desistido de Alianza Lima. No volvió a responder tras la última conversación que sustuvieron. Y ahora mismo tengo entendido que hay una opción de un técnico de nacionalidad brasilera”, afirmó Cuba.

Las conversaciones, según se dio a conocer, habían sido desde hace dos semanas pero finalmente el técnico europeo decidió desistir del cuadro que actualmente compite por el Torneo Clausura.

¿Quién es Beñat San José?

Beñat San José campeón con la Universidad Católica

Beñat San José es un técnico de 43 años que tiene experiencia a nivel de clubes en todo el mundo. Comenzó dirigiendo en las divisiones menores del Real Sociedad, para luego dar el salto a la Primera División de Arabia Saudita donde dirigió a Al-Ittihad y Al-Ettifaq.

Su primera experiencia por este lado del mundo se dio en Chile, dirigiendo a Deportes Antofagasta. Pasó por Bolivia donde se consagró campeón con Bolivar. Luego volvería a Chile para ser campeón con la Universidad Católica.

Para la temporada 2018/19, volvió al fútbol árabe, esta vez para dirigir a Al-Nasr. La siguiente temporada estaría a cargo del KAS Eupen de Bélgica. Su último club fue el Mazatlán de la Liga MX.

Actualmente San José se encuentra como agente libre y se le ha vinculado con Estudiantes de La Plata de Argentina.

Los partidos que le quedan al cuadro íntimo en el Torneo Clausura

Aún en pie de lucha, el cuadro blanquiazul busca la opción de conseguir el Clausura de la Liga 1 2022. Estas son las últimas fechas del cuadro de ‘Chicho’ Salas:

– Fecha 15 – Alianza Lima vs Deportivo Municipal

Lunes 10/10 8:00 pm

– Fecha 16 – Cienciano vs Alianza Lima

Domingo 16/10 6:00 pm

– Fecha 17 – Alianza Lima vs Deportivo Binacional

Sabado 19/10 7:30 pm

– Fecha 18 – Ayacucho FC vs Alianza Lima

Martes 22/10 3:30 pm

– Fecha 19 – Alianza Lima vs ADT

Miercoles 30/10 (Horario por definirse)