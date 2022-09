Alianza Lima: Sebastien Pineau disputará los Juegos Suramericanos con Chile

Se decantó por ‘La Roja’. Sebastien Pineau, delantero de Alianza Lima, fue convocado por la Selección de Chile Sub–20 con miras a los Juegos Suramericanos 2022. El joven atacante de 19 años cuenta con padre chileno y madre peruana, por lo que convocatoria no necesitó de mucho trámite.

“En estos momentos estoy enfocado en la gira que tengo (junto a Chile). Después, personalmente, daré una respuesta“, declaró Sebastien Pineau. Recordemos que el atacante se proclamó campeón esta temporada del Torneo de Reservas junto con Alianza Lima y tras la coronación fue llamado a ‘La Roja’ para disputar la Costa Cálida Supercup.

Chile viene de disputar el Costa Cálida Supercup

Foto: La Roja – Instagram

Gustavo Roverano sobre Sebastien Pineau

El entrenador de la Selección Peruana Sub-20 se refirió a la decisión que tomó el joven atacante por defender los colores de Chile. El estratega lamentó no contar con el talentoso futbolista.

“Una lástima lo de Sebastien Pineau, pero tampoco lo voy a descartar. No voy a entrar en un tema de rencor, que me dice una cosa y luego hace otra. Uno no está en este puesto para llevarse por calenturas de momento o situaciones, sabemos que son chicos jóvenes. Hay mucha gente que influencia en la decisión de estos chicos, como los empresarios y padres. No siempre son buenos consejos“, declaró Roverano.