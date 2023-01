Al Hilal de André Carrillo quedó eliminado de la Supercopa de Arabia Saudita

No sigue en competencia. André Carrillo, atacante de la Selección Peruana, quedó eliminado de la Supercopa de Arabia Saudita con Al Hilal a manos de Al Fayha. El equipo de la ‘Culebra’ no seguirá en la competencia y sus chances de iniciar el 2023 con un nuevo trofeo fueron borradas.

En un encuentro muy parejo, el actual monarca de la Liga Profesional de Arabia Saudita salió en búsqueda del triunfo que le permitía acceder a la definición por el trofeo. En un primer tiempo muy parejo, el equipo azul puso a André Carrillo desde el arranque con la esperanza de poder perforar la defensa rival, pero no tuvo éxito. Apenas a los 21 minutos el contrario anotó mediante Paulinho, dejando las cosas 1-0 y al descanso.

Ya en la segunda mitad, Al Hilal realizó modificaciones en su funcionamiento y plantel dejando al extremo en cancha; sin embargo, no tuvo éxito. Pese a los intentos, el marcador no se movería más y selló la eliminación del cuadro de la ‘Culebra’, quien se enfocará en el campeonato local y lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas. El ex Benfica fue elegido por el portal estadístico SofaScore como figura del encuentro, sumando una puntuación de 8.6 en el duelo ante Al Fayha.

Cabe destacar que en lo que va de la temporada 2022-23, André Carrillo ha disputado 15 encuentros, siendo en todos titular. Hasta el momento, el extremo suma 1 gol en la competencia y resaltó su participación en el juego entre el combinado Al Hilal – Al Nassr vs PSG, donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo y jugó ante Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.