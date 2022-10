¡TODO VENDIDO! Universitario tendrá lleno total ante Melgar

Universitario busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura pese a que no dependen de sí mismos. Aun así, los hinchas ‘cremas’ harán un lleno total el domingo cuando les toque enfrentar a Melgar en el estadio Monumental.

Hasta el jueves, las cuentas oficiales de Universitario anunciaron que ya iban más de 40 mil entradas vendidas para el encuentro por la Jornada 16, siendo la tribuna de Occidente la única disponible.

Un día después, como era de esperarse, se confirmó que Universitario enfrentará al cuadro arequipeño con el aforo completo de 53 mil hinchas. Siendo uno de las asistencias más altas dentro del torneo local en lo va del año.

Me indican que el aforo completo del partido entre @Universitario y @MelgarOficial es de 53 mil hinchas. No se ampliará aforo. O por lo menos, hoy viernes 14 de octubre, no planean poner otro lote de entradas.



Ingreso solo hinchada local.