La Liga 1 continúa, pero Universitario de Deportes está practicamente fuera de la pelea por este Torneo Clausura. El domingo 09/10 enfrentó a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima y el resultado fue un empate 0-0. En el trámite del partido, el conjunto ‘celeste’ fue superior. Sin embargo, el resultado no pudo reflejarse en el marcador, porque los dirigidos por Roberto Mosquera no estuvieron finos en el tramo final. Al conjunto de Ate tiene que enfrentar a Melgar, Sport Huancayo y UTC. No obstante, ya piensan en la siguiente temporada y los refuerzos que podría llegar. Ante ello, el periodista Jhoseph Fajardo de Latina Deportes pudo conocer que Adrian Ascues interesa en Universitario de Deportes para la temporada 2023.

Ascues, centrocampista de Deportivo Municipal de 19 años, pertenece a una extensa carpeta de futbolistas con los que el area deportiva de Universitario se ha comunicado para mostrar interés de cara a la siguiente temporada. Cabe recalcar que, además de la ‘U’, otros clubes de la capital y de provincia también han tenido comunicación con Adrian Ascues y su representante.

La intención en Universitario es, lógicamente, no cometer los errores de esta temporada al contratar futbolista que terminan yendose a mitad de temporada o que no pueden tener minutos por diferentes motivos futbolísticos.

El volante Adrian Ascues ha tenido una gran temporada con Deportivo Municipal. Foto: TW – Dep. Muni.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

El conjunto ‘merengue’ enfrenta ese domingo 16/10 a FBC Melgar en el Estadio Monumental a las 3:45 pm ante, según los últimos reportes, más de 40 mil asistentes. Dicho enfrentamiento será válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1.

𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔𝗗𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗘 𝗦𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗟𝗔𝗗𝗢𝗦 🗣 🥁 🎶 🔥



⚽ Universitario vs. FBC Melgar

🏆 #Liga1Betsson Clausura

📌 Fecha 16

🗓 Domingo 16 de octubre

⏰ 3:45 p.m.

🏟 Estadio Monumental

📲 #UxMEL#LlenoMonumental #YDaleU pic.twitter.com/FEXO7b4UmF — Universitario (@Universitario) October 12, 2022

¿Cuándo juega Deportivo Municipal?

El conjunto de Villa El Salvador enfrenta el miercoles 19/10 a las 3:00 pm a Carlos Stein de visitante. Dicho enfrentamiento será válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1.